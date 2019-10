Valentina Vignali il body troppo stretto: le curve strabordano e lasciano i fan senza parole

Valentina Vignali sensuale sui social, il costume mette in evidenza il suo lato b da urlo e curve perfette: lo scatto infiamma il web

Una dei personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti sui social è, senza alcun dubbio, Valentina Vignali. Il suo account Instagram conta oltre 2 milioni di follower. E’ nota al pubblico non solo per essere una star dei social network ma anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2019 e per la sua carriera sportiva nel mondo del Basket. L’ex volto del reality show di Canale 5 ha condiviso uno scatto da capogiro: il costume mostra il suo lato B da urlo e il suo fisico perfetto.

Valentina Vignali sensuale su Instagram

La sua bellezza ha stregato milioni di follower sui social. Quest’anno ha preso parte al reality show di Canale 5 “Grande Fratello” e durante la sua esperienza nella casa più spiata di Italia è stata duramente criticata per aver preso qualche chilo. Ma oggi, l’influencer emiliana è più in forma che mai. La giocatrice di Basket è molto attiva sui social e non manca mai di condividere scatti della sua quotidianità e non sono esclusi piccanti shooting fotografici.

Questa volta ha mandato in delirio il popolo del web. Per quale motivo? Valentina Vignali indossa un costume da basket sensuale che evidenzia il suo lato B di marmo e le sue sinuose forme.

La foto virale sui social

Uno degli ultimi scatti pubblicati dalla Vignali ha davvero conquistato tutti. Il motivo è semplice: l’influencer emiliana si è mostrata in una veste insolita. Nel dettaglio, la giocatrice di Basket indossa il costume è dei Chicago Bulls, celebre squadra dell’NBA statunintense. Ma l’atmosfera è bollente perché quest’ultimo mostra il suo lato b esplosivo e le sue curve perfetta. Ecco lo scatto che ha infiammato il popolo del web: