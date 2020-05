Il davanzale sfonda l’inquadratura, Valentina Vignali esagera sui social: la foto bollente

Valentina Vignali, la scollatura è davvero profonda: l’ultimo scatto della influencer stuzzica la fantasia dei fan

Una delle influencer più amate e seguite nel nostro Paese è, senza alcun dubbio, Valentina Vignali. La giocatrice di basket, infatti, vanta oltre due 2.3 milioni di follower che sono sempre pronti ad apprezzare ogni suo singolo scatto. Nelle ultime ore, ha condiviso una nuova foto che ha lasciato i fan senza parole: la scollatura è profonda e stuzzica la fantasia dei suoi ammiratori.

Valentina Vignali in giardino

Negli ultimi anni, Valentina Vignali è divenuta famosa al grande pubblico non solo per essere una grande giocatrice di Basket ma anche in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2019. Sul web è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 2.3 milioni di follower.

Sul noto social network, ama condividere sui social scatti inerenti alla sua sfera privata ma anche lavorativa, dalla quale non sono esclusi piccanti shooting fotografici. Non molte ore fa, ha condiviso uno scatto molto semplice ma un dettaglio non è sfuggito ai seguaci più maliziosi.

La scollatura è profonda

La sua estrema sensualità trapela dai numerosi scatti condivisi sui social. In queste ore, Valentina Vignali ha postato un nuovo scatto che è stato molto apprezzato dai suoi seguaci.

Il motivo è semplice: la foto in questione ritrae la cestista e modella dall’alto mentre sta seduta in un prato fiorito.Tuttavia, la maglietta rosa che indossa è caratterizzata da una profonda scollatura che lascia poco spazio all’immaginazione dei follower. Ecco il post che ha letteralmente infiammato il web:

Come sempre, la foto ha collezionato un boom di like e commenti.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente:L’intimo striminzito scopre troppo, Valentina Vignali infiamma il web si incanta davanti alle sue curve