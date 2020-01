L’intimo striminzito scopre troppo, Valentina Vignali infiamma il web si incanta davanti alle sue curve

Valentina Vignali, torna di nuovo sotto la luce dei riflettori,la bellissima cestista si lascia andare ad uno scatto bollente sui social

Valentina Vignali è certamente una tre le influencer più seguite ed apprezzate del web. Complice anche la sua natura sportiva ed accattivante, la Vignali ha sicuramente raggiunto un numero di followers pazzesco.

Valentina bollente sui social

Giocatrice di Basket e vice-campionessa del campionato femminile under-19 nel 2010, Valentina Vignali ha anche partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello,su Canale 5, dove si è spesso fatta notare ed apprezzare dal grande pubblico televisivo Italiano.

La ventottenne di Rimini, ha recentemente anche preso parte alla commedia ”Riccione”, diretta da Giorgio Romani .

Dopo uno sfortunatissimo periodo, segnato purtroppo dalla scoperta di un cancro alla tiroide e da due cicli di radioterapia, oggi la Vignali sta bene, torna a sorridere e a far parlare di se.

Sembra infatti che su una recente storia sui canali social della cestista sia apparsa una sua foto bollente, che ha letteralmente mandato in delirio tutti i fan.

Valentina Vignali: scatto da capogiro sui social

La cestista più seguita dei social, Valentina Vignali, torna a far parlare di se e manda in delirio tutti i suoi fan e followers.

Questa volta, a regalare le luci della ribalta alla ventottenne di Rimini, è una sua foto, apparsa ultimamente tra le Instagram stories della Vignali.

Nella foto, la cestista ed influencer si è fatta ritrarre naturalmente su un campo da basket,con indosso un costume intero, di colore dorato, che presentava una vertiginosa sgambatura. Tacchi alti ed un classico pallone da pallacanestro completano la scena nella foto della Vignali che, come era prevedibile, ha letteralmente mandato in delirio tutti i suoi fan e followers, facendo fare alla foto il giro del web in pochissimo tempo.

Insomma ennesimo super successo social per Valentina Vignali che, siamo sicuri, non perderà occasione per stupire ancora i suoi fan con i suoi prossimi scatti.