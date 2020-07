Valentina Vignali, il bikini che indossa lascia poco all’immaginazione: lo scatto della cestista manda in tilt la rete

E’ divenuta famosa sul piccolo schermo in seguito alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Valentina Vignali è una vera star anche sul web dove non manca mai di condividere la sua quotidianità.

Di recente, la cestista ha condiviso uno scatto che ha letteralmente infiammato la rete: il bikini che indossa lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Valentina Vignali superlativa sui social

Nel 2019, Valentina Vignali ha preso parte come concorrente al Grande Fratello Vip. Durante la sua partecipazione al reality show di Canale 5, la giocatrice di Basket della Smit Roma ha messo su ben 15 chili da un peso iniziale di 70 kg. La giovane è stata duramente attaccata sui social per il suo aspetto fisico ma oggi appare più in forma che mai. (continua dopo il post seguente).

L’ex gieffina, dopo la sua esperienza televisiva, ha voluto mettere a tacere le cattive voci che circolavano sul suo conto e oggi è molto dimagrita grazie a una sana e corretta alimentazione e agli allenamenti di basket. In queste ore, ha sfoggiato un fisico mozzafiato con un costume striminzito che mette ben in evidenza il suo le sue curve sinuose.

Il bikini è mozzafiato

Valentina a quanto pare

è molto attiva sui social e, come sempre, ama condividere la sua vita quotidiana con il popolo del web. Il suo account Instagram canta oltre 2.3 di follower che non si perdono mai un suo post. In queste ore, l’ex gieffina ha condiviso un nuovo scatto che ha mandato in tilt la rete.

Nel dettaglio, la cestista è in una posa sensuale ma l’attenzione dei seguaci è stata catturata dal suo bikini nero che mette ben in evidenza la sua bellezza da capogiro. Ecco il post che ha infiammato la rete: