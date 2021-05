Valentina Vignali incanta i suoi follower con una foto davvero provocante e sensuale, vediamola.

La nota influencer ha pubblicato uno scatto da capogiro in intimo. Il suo fisico scultoreo è da far girare la testa.

Valentina Vignali, una vera sex symbol

La famosissima sportiva, originaria di Rimini è una delle influencer più amate del web.

Non tutti sanno che lei ha avuto un rapporto difficile con suo padre, per questo lei è davvero legata a sua madre.

Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip ha raccontato che non ha mai visto i suoi genitori darsi un bacio.

Insomma, una situazione davvero complicata che l’ha molto segnata.

Valentina Vignali da bambina ha studiato danza, successivamente si è appassionata al basket e in pochi anni ha raggiunto delle grandi soddisfazioni grazie a questo sport, arrivando al Cervia in serie A2.

Lei è sempre stata affascinata anche dal mondo dello spettacolo, per questo ha cominciato a fare diversi spot pubblicitari, copertine e riviste fino ad arrivare a Playboy.

Sui social tutti la conoscono e grazie al suo lavoro da influencer partecipa al Grande Fratello, dove cavalca l’onda del successo.

Lei è stata vittima anche di body shaming durante l’esperienza nel reality, perché dentro le quattro mura di Cinecittà aveva preso qualche chilo in più.

Ma nonostante le pessime critiche, Valentina non si è abbattuta ed è riuscita a mantenersi in forma, per se stessa e per la sua salute, con tanto sacrificio.

Valentina Vignali, si intravede un tatuaggio nascosto

Sui social è davvero molto seguita, infatti ha ben 2,3 milioni di follower.

Lei sul suo profilo social posta sempre delle foto molto provocanti e sensuali, ma non solo, perché condivide anche i suoi piatti deliziosi.

Valentina ama cucinare sia dolce che salato, a volte però riesce a mettere insieme le sue due passioni: cibo e sensualità.

Infatti poche ore fa ha postato una foto davvero provocante mentre mangia un buonissimo pezzo di pizza.

Nell’immagine indossa solamente un body fucsia che mette in risalto le sue bellissime forme.

Ma si intravede un tatuaggio molto nascosto vicino alle parti intime, moltissimi fan lo hanno notato.

Valentina è una ragazza stupenda, ci tiene molto al suo corpo ma è anche una grande amante del buon mangiare per questo non si lascia scappare certe golosità.