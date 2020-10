Valentina Vignali in Vaticano, il vestito si apre tutto: il pubblico sgrana...

L’influencer emiliana torna a far sognare i fan con uno scatto nella capitale: il vestito si apre e mostra più del dovuto.

La bellissima Valentina Vignali non sbaglia un colpo e, anche questa volta, è riuscita a mandare in tilt la rete.

L’influencer emiliana, infatti, si mostra con indosso un lungo abito rosso che lascia ben poco spazio all’immaginazione di chi la guarda.

Oltre ad essere una nota giocatrice di basket, Valentina Vignali è anche una una modella e influencer molto apprezzata sui social. La giovane ha raggiunto la notorietà in seguito alla partecipazione alla 16° edizione del Grande Fratello.

Nella casa Cinecittà, l’influencer emiliana si è fatta certamente notare non solo per la sua disarmante bellezza ma anche per il suo carattere: una donna forte che ha dovuto fare i conti con un passato difficile.

Visualizza questo post su Instagram La tua vigna preferita 🍇🙋🏻‍♀️😜 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 10 Ott 2020 alle ore 4:54 PDT

Valentina Vignali favolosa in piazza San Pietro

Oggi, è molto felice e sui social non manca mai di condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana.

Di recente, infatti, ha condiviso una foto che la ritrae nei pressi di piazza San Pietro, ma quel che cattura l’attenzione dei follower è la mise scelta per la sua passeggiata nella capitale.

L’abito si apre e mostra tutto!

L’ultimo post pubblicato da Valentina Vignali su Instagram ha lasciato tutti senza fiato. Lo scatto è stato realizzato a Roma, nei pressi di Piazza San Pietro.

La foto in questione ritrae l’influencer emiliana con indosso un elegante abito rosso caratterizzato da un’ampia scollatura e da uno spacco mozzafiato che, inevitabilmente, stuzzica la fantasia del popolo del web.

Visualizza questo post su Instagram 💃🏻: si questa emoji è stata fatta a mia immagine e somiglianza Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 28 Ott 2020 alle ore 1:36 PDT

In pochi minuti, il post della modella è stato sommerso da molti like e commenti.