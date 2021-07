Valentina Vignali in piscina sfoggia il suo lato b da sogno: “E’...

Nelle ultimissime ore, la nota showgirl ha pubblicato un post su Instagram che ha lasciato senza fiato tutti i suoi follower.

La famosa giocatrice di basket è davvero una bomba sexy, il suo corpo statuario fa impazzire il web.

Valentina Vignali, uno tsunami di sensualità

La bellissima Valentina, non rinuncia a sfoggiare tutta la sua bellezza.

Lei ama essere al centro dell’attenzione e di certo in bikini non può passare inosservato il suo fisico in perfetta forma.

La Vignali fa alzare continuamente le temperature e non c’è niente di meglio di un suo scatto.

La sua collaborazione con il brand di costumi infatti consente ai milioni di followers di ammirarla in tutta la sua bellezza con: bikini, intero, intero con aperture peccaminose…insomma.

L’influencer mostra un fisico da invidia a dir poco sensuale che lascia tutti spiazzati.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello, Valentina ha raggiunto una popolarità clamorosa.

Infatti sul suo profilo Instagram è super seguita, possiede più di 2,3 milioni di follower.

Valentina Vignali, il lato b in primo piano è da infarto – Foto

E’ bastato poco per mandare in tilt l’intero web.

Valentina, prima di entrare in piscina si è fatta scattare una foto da dietro, in modo che i followers potessero ammirare il suo lato b da urlo.

La nota showgirl ha indossato per la foto un bikini nero super aderente che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Il costume è un modello che potrebbe andare bene per qualsiasi fisico ma su di lei è davvero divino.

Direttamente da Lampedusa, l’immagine lascia a bocca aperta chiunque la guardi.

Il post ha avuto un boom di like, raggiungendo ben più di 160 mila mi piace in pochissimo tempo e oltre 800 commenti.

