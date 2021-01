Valentina Vignali, scandalosa a capodanno: l’intimo rosso è troppo trasparente

Una foto troppo spinta per augurare l’inizio del nuovo anno. Valentina Vignali si è fotografata così!

Il nuovo anno sarà diverso dal 2020? Ci auguriamo proprio di sì. Valentina Vignali ha pensato bene di portarsi un po’ di fortuna indossando per la fine dell’anno e l’inizio del nuovo un intimo rosso dalle trasparenze piuttosto notevoli.



La foto, ovviamente, nel giro di pochissime ore ha accumulato tantissimi like e commenti non solo di auguri per l’anno in arrivo ovviamente!

Valentina Vignali in intimo rosso è incantevole

Un regalo per i fan, quello della ex gieffina Valentina Vignali che – come si poteva immaginare – è stato molto apprezzato. Un fisico come il suo non poteva non accendere le fantasie dei fan che seguono con fermento i suoi social.

Una performance che potremmo definire a “luci rosse” quella dello shooting della cestista postato poche ore fa sul suo profilo instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)



Un capodanno passato in Abruzzo, tra la neve e il silenzio, quello della Vignali. La Vignalona però non ha passato le festività da sola ma col suo compagno Lorenzo Orlandi. Il paesaggio innevato, tipicamente montano, incoronano Valentina nel segno dell’amore più sincero.

Se l’anno per Valentina inizia con uno shooting simile, che ci possiamo aspettare per il 2021? Insomma, solo di meglio! Il body e il reggiseno rosso fuoco le stanno di incanto, difficile non infuocarsi con foto cosi piccanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)



Il panorama delle foto romantiche sicuramente attira ma gli scatti in intimo sono davvero memorabili. Un primo piano da “censura” che ancora una volta ha messo il nome della cestista sulla bocca di tutti gli utenti del web.