Valentina Vignali, l’intimo si incastra tra i glutei: ‘Foto illegale’

Una bellezza come la sua è difficile da trovare in giro: fisico statuario, viso bellissimo e colori mediterranei. Valentina Vignali è una bomba!

Una bellezza travolgente quella di Valentina Vignali: la ex gieffina ama provocare i fan con foto senza veli o con intimo altamente piccante come quello in cui si è fatta immortalare poche ore fa.

Un intimo, quello indossato dalla cestista che in un linguaggio a lei molto familiari potremmo dire che vale almeno 3 punti.

Valentina Vignali, l’intimo di pizzo si incastra

Sa sempre come scatenare i suoi fan, Valentina Vignali. Dopo la dieta, la cestista e modella-influencer più amate del mondo di Instagram, si è scatenata nel mostrare il suo nuovo corpo in tutte le sfumature possibili.

In passato ha fatto parlare molto di sé per via della relazione con Stefano Laudoni che è stata discussa spesso nei salottini televisivi. Purtroppo la relazione finì in malo modo: lui la tradì dopo quattro anni di relazione con progetti molto importanti.

Valentina si è rifatta nella casa del Grande Fratello Vip: qui la Vignalona – com’è stata poi ribattezzata – ha avuto modo di raccontare la sua versione dei fatti. La permanenza nella casa la fece ingrassare visibilmente. I chili di troppo sicuramente non hanno scalfito la sua bellezza ma Valentina ha deciso di rimettersi subito in forma.

Oggi sui social mostra le sue curve senza paura.

Valentina di nuovo innamorata

Dopo poche settimane nella casa rivelò di aver conosciuto un ragazzo fuori dal mondo a cui era abituata: un tipo molto carino e soprattutto tanto paziente con lei.

Dopo l’esperienza nella casa le sarebbe piaciuto continuare a vederlo e frequentarlo. Infatti, lui la ha aspettata dimostrando di provare per lei molto più di un banale interesse.

Adesso i due vivono una bellissima storia d’amore.