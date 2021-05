Valentina Vignali in bikini incendia il web: ‘Lo hanno scolpito’

Valentina Vignali ha un profilo ufficiale Instagram con delle incredibili foto in costume da bagno che mostrano una bellezza da togliere il fiato.

Valentina Vignali è sogno nel cassetto di ogni uomo. L’ex gieffina ha infatti un corpo statuario e dall’alto dei suoi 1,83 m di altezza mostra il fisico proporzionato e atletico tipico di chi proviene dal mondo dello sport.

La riminese su Instagram vanta tantissimi follower che sono stati conquistati anche grazie alle sue capacità nel basket e alla sua grande simpatia.

Valentina Vignali, con un corpo da urlo

Passando in rassegna il suo profilo, non si può non notare l’immensa bellezza di questa mora nostrana. Lunghi capelli scuri e grandi occhi penetranti. Una bellezza maliziosa che parte dallo sguardo, che non scade nella volgarità, pur mostrando molto delle sue forme.

Quasi nulla è lasciato all’immaginazione, che incendia gli animi di chi la guarda sfilare in bikini o in lingerie.

Nata il 30 maggio 1991 (Gemelli) Valentina Vignali è diventata anche un personaggio televisivo grazie alla sua indiscutibile bellezza, coltivata per la sua passione per la carriera non solo sportiva ma anche artistica.

Infatti la Vignali fin dall’età di otto anni, ha giocato in diverse categorie del basket femminile e allo stesso tempo dando la propria immagine per diverse campagne pubblicitarie.

Ha superato a pieni voti la prova costume anche per questa estate 2021, tanto che i suoi fans commentano tra l’altro:

“Salve il suo interno coscia L hanno scolpito?? “

Come non notare la perfezione dei lineamenti scultorei delle sue gambe chilometriche? Valentina fa una sfilata su Instagram della sua capsule collection fatta in collaborazione con @2bekini.

Tutti colori brillanti e micro modelli che accarezzano le forme femminili esaltandone, e lei che ha posato senza veli per l’edizione italiana della celebre rivista Playboy, ne mostra orgogliosamente le potenzialità.