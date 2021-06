Valentina Vignali si è lasciata andare con un duro sfogo su Instagram: scopriamo cosa è successo.

La nota influencer non le manda di certo a dire, per questo ha deciso di rispondere e lanciare una provocazione alle persone che l’hanno sempre presa in giro.

Valentina Vignali, vittima di bullismo

La bellissima influencer quando era piccola ha subito le prese in giro dai suoi compagni.

Purtroppo quando è cresciuta ed è diventata un personaggio famoso, gli attacchi da parte degli haters non sono mai mancati.

Infatti quando uscì dalla casa del Grande Fratello, moltissime persone la criticarono per il suo aumento di peso.

Nonostante il terribile periodo che ha passato a causa di alcuni haters cattivi, lei ha deciso di seguire una dieta e fare allenamento.

Precisiamo che non l’ha fatto per essere “accettata” dagli altri, ma per un suo benessere fisico e mentale.

Il bullismo che ha subito sui social, non l’ha affondata anzi l’ha spinta a migliorarsi giorno per giorno.

Infatti disse:

“Io tra tre settimane, con la dieta e l’allenamento, torno come prima. Voi invece con la vostra stupidità e superficialità non so“.

Valentina ha sempre avuto un carattere forte e lo ha dimostrato pure poco fa, nelle sue stories Instagram, scopriamo cosa è successo.

Valentina Vignali, il duro sfogo

Poco fa la bella influencer ha deciso di rispondere ad alcune domande da parte dei suoi fan.

In particolare, una sua follower si è confidata dicendole:

“Ho ex amiche che quando sto in giro mi fanno foto di nascosto, non so come comportarmi”

Valentina è una ragazza molto sensibile, che ha sempre preso le parti dei più deboli, per questo ha risposto:

“Che sfigate le persone che fotografano gli altri di nascosto! è una cosa che odio!”

Ha aggiunto:

“Una volta alle superiori ho scoperto che gente che mangiava e dormiva con me mi prendeva in giro alle spalle perché mi facevo tutto l’inverno con lo stesso giubbotto…ora ho una cabina armadio che è più grande di casa loro! tempo al tempo ognuno ha quel che si merita, tu vai avanti per la tua strada.”

Valentina Vignali con il suo successo si è presa proprio una bella rivincita, tutto questo solo grazie alla sua determinazione e ambizione.

