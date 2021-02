Valentina Vignali: La foto in intimo con un reggiseno troppo trasparente

La foto che ha fatto impazzire il web.

La Vignali è in gran forma.

Chi è Valentina Vignali

Valentina è una cestista, modella e personaggio televisivo italiana, ha quasi 30 anni ed è di Rimini. Nel 2019 ha partecipato al Grande Fratello ed è diventata un’opinionista a Mattino Cinque.

La Vignali nota per il suo soprannome “Vignalona nazionale”, durante e dopo il Grande Fratello è stata duramente attaccata per il suo peso.

La ridotta possibilità di fare attività fisica e la difficoltà di seguire un regime alimentare adeguato alle sue esigenze l’avevano portata a prendere peso.

Nonostante le varie critiche Valentina ha sempre risposto a tono.

A quel tempo la Vignali aveva confessato di essere ingrassata di 12 kg durante il Grande Fratello ma non si è mai sentita a disagio delle sue forme.

Anzi, è riuscita a trasmettere un messaggio positivo invitando i suoi fan a seguire uno stile di vita che faccia bene sia al corpo che alla mente.

Dopo il reality si è messa a dieta ma non per piacere ai suoi followers ma per sentirsi meglio con se stessa.

I commenti pieni di odio non hanno fermato la determinazione di Valentina Vignali ed ora ha un fisico da urlo.

La foto super sexy che ha fatto scalpore sul web

La foto in questione ha ricevuto circa ottanta mila like in sole 4 ore.

Sono centinaia i commenti che apprezzano la foto della bellissima influencer.

Nella foto ha un intimo color carne rosato.

Ma il reggiseno è un pochino trasparente e si intravede qualcosa di troppo.

La modella ha molti tatuaggi soprattutto in un braccio, ha anche un cuoricino tatuato vicino l’inguine che si può tranquillamente notare nella foto.

La Vignali ha lavorato duro per avere un fisico così, ora lo mostra fiera più di prima ma l’importante è che si senta bene con se stessa.