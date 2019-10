Valentina Vignali senza vestiti in bagno, lo scatto bollente stuzzica le fantasie degli utenti – Foto

Valentina Vignali senza vestiti in bagno, lo scatto bollente stuzzica le fantasie...

Valentina Vignali infiamma i social con il suo ultimo post. L’ex concorrente del Grande Fratello stuzzica i fan ‘senza vestiti’

Valentina Vignali è una delle influencer più seguite sui social dove vanta oltre 2 milioni di follower. E’ nota al pubblico non solo per essere una star su Instagram ma anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2019.

La giocatrice di Basket, ama condividere sui social scatti inerenti alla sua sfera privata ma anche lavorativa, dalla quale non sono esclusi piccanti shooting fotografici.

Con il suo ultimo post l’ex gieffina ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan. Scopriamo di più.

Valentina Vignali senza vestiti su instagram

La bellissima Influencer emiliana, in queste ultime ore ha conquistato i follower con un scatto davvero piccante. La Vignali si spoglia dei suoi abiti e resta in intimo dinanzi all’obbiettivo della fotocamera, sfoggiando nella sua altezza un completino intimo dalle nuance grigio chiaro.

A tratti lo slip, un po stretto sui fianchi sembra non riuscire a trattenere le curve morbide e burrose della influencer che seducente fulmina con il suo fisico mozzafiato e lo sguardo, chi la osserva nel fermo immagine, scattato dallo stesso fidanzato, il celebre fotografo, Lorenzo Orlandi.

Fan scatenati sui social dopo lo scatto piccante

Lo scatto ha ottenuto in pochi minuti migliaia di Like e commenti, e ha stuzzicato le fantasie più recondite degli utenti i quali non hanno potuto fare altro che apprezzarne la bellezza e la sua innegabile carica erotica.

Ecco cosa si legge sotto il post della ‘Giunonica’, Valentina Vignali:

‘Una Valentina selvaggia attraente over 9000’

e ancora:

‘Sei una Venere, indubbiamente la più bella in assoluto, ti ho visto molte volte giocare, ma mai avrei immaginato che potessi nascondere tanta bellezza sotto quei vestiti’

Ecco di seguito lo scatto che ha lasciato senza fiato gli utenti su Instagram: