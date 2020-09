Disavventura in barca per Valentina Vignali: la modella riminese fotografata in costume e in posizioni private dallo skipper

La nota modella è tornata sui social per condividere un episodio spiacevole. Valentina Vignali, infatti, è stata protagonista di una piccola disavventura in barca insieme alle sue amiche. Pare che lo skipper dell’imbarcazione noleggiata per la sua vacanza a Lipari ha fotografato di nascosto lei e una sua amica.

Disavventura per Valentina Vignali

La modella riminese è divenuta famosa sul piccolo schermo dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Dopo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, Valentina Vignali è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori ed è seguitissima anche su Instagram dove vanta un numero cospicuo di follower.

Di recente, la cestista riminese, insieme alle sue amiche, è stata protagonista di una piccola disavventura in barca.

La giovane ha scelto di trascorrere le sue vacanze a Lipari e di noleggiare una barca per godersi i panorami mozzafiato della Sicilia, ma qualcosa sembra essere andato storto: la denuncia sui social.

Il racconto della modella riminese

Tramite il suo account Instagram, la giovane ha raccontato di essere stata protagonista di una disavventura insieme alle sue amiche di viaggio. Lo skipper avrebbe fotografato lei e le sue amiche di nascosto in posizioni private:

“(…) Oggi ci siamo accorte che aveva foto di sederi e, in particolar modo uno, con il costume nero, che sembrava quello di Ludovica”.

La giovane si è accorta di quello che stava accadendo ha chiesto allo skipper di mostrare la galleria del suo cellulare:

“Lui ha tentennato, poi ci ha dato il telefono in mano, siamo entrate nella chat di Whatsapp dove c’era lo schifo: foto di parti intime, seno, sedere, primi piani ecc… Questa è una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna!”.

La modella riminese ha affermato che quanto è accaduto non rovinerà la vacanza e soprattutto non intaccherà l’idea che ha di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere.