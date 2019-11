Valentina Vignali il seno trabocca dal body troppo stretto: il davanzale bollente infiamma i social

Valentina Vignali stuzzica la fantasia dei fan con un body aderente: l’ultimo scatto su Instagram manda in tilt il web

Una delle influencer più amate e seguite del Bel Paese è Valentina Vignali. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip vanta oltre 2 milioni di follower su Instagram e ha catturato l’attenzione del pubblico non solo perché è una brava giocatrice di Basket ma anche per la sua immensa bellezza. Sui social ama condividere scatti inerenti alla sua sfera privata ma anche lavorativa, dalla quale non sono esclusi piccanti shooting fotografici. L’ultima foto ha letteralmente infiammato il web: indossa un body aderente che mette in evidenza le sue forme esplosive.

Valentina Vignali, body aderente

Una dei personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti sui social è, senza alcun dubbio, Valentina Vignali. Ha raggiunto la notorietà non solo tramite i social network ma anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2019 e per la sua carriera sportiva nel mondo del Basket. Come sempre sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci ma questa volta ha lasciato tutti a bocca aperta. Per quale motivo?

Non molte ore fa, l’ex volto del reality show di Canale 5 ha pubblicato sui social uno scatto che ha mandato in tilt il web. Il motivo è semplice: si mostra in una veste decisamente bollente.

Lo scatto che ipnotizza i seguaci

Un esplosione di sensualità e bellezza. Queste sono le due parole chiave per descrivere l’ultima foto caricata sul suo account ufficiale di IG. Valentina Vignali ha deciso di stupire i suoi follower con uno scatto da capogiro.

Nel dettaglio, la giocatrice di Basket indossa un costume davvero sensuale che mette ben in mostra le sue sinuose forme. Ma ciò che non passa inosservato ai fan più maliziosi il suo seno prosperoso che il costume fa a fatica a contenere.