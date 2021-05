Valentina Vignali il dettaglio bollente fuoriesce dal bikini: ‘Che gn**ca’

Un fisico scultoreo invidiabile: Valentina Vignali mostra ai fan un bikini decisamente troppo piccolo che lascia intravedere un dettaglio piccante.

Oggi è sicuramente una delle donne più desiderate dagli italiani Valentina Vignali. Dopo il Grande fratello Vip, la Vignalona (com’era stata soprannominata) si è rimessa in forma e ha sfruttato la sua popolarità e l’armonia fisica ritrovata per aumentare la sua popolarità.

La bella Valentina sta mostrando che non teme per niente la prova costume di quest’estate. Lo shooting in bikini e costume intero sta incantando i suoi followers.

Valentina Vignali, il bikini striminzito mette in evidenza un dettaglio

Sensualissima e incantevole, Valentina Vignali in costume ha lasciato i fan senza parole. Fisico perfetto e sguardo da gatta, l’ex gieffina sa come suscitare nei fan pensieri peccaminosi.

Questa volta, ha usato un costume azzurro davvero striminzito per mettere in evidenza le sue curve voluminose.

Valentina esibisce anche una pettinatura molto particolare: ci troviamo dinanzi al lancio di una nuova moda? Le treccine tornano di estate in estate, ma se le fa la Vignali è d’obbligo replicare per le sue fan.

Un altro dettaglio però è balzato all’attenzione dei fan è quello che fuoriesce dallo slip del bikini: un tatuaggio molto vicino alle parti intime.

Vignali, la dieta che le ha fatto perdere più di 19 chili

Di recente, Valentina ha parlato del percorso alimentare che le ha permesso di perdere i chili di troppo che erano visibilmente aumentati nella casa più spiata di Italia. Una dieta sana che continua comunque ad applicare alla quotidianità.

Essendo lei una sportiva, campionessa nel basket, ha anche la possibilità di mantenersi in forma con esercizi e allenamento costanti.

Adesso la Vignali, pesa 67 chili ed è perfettamente in forma essendo alta 1,83 cm.

Un fisico da modella, un viso da Miss e dei muscoli che sicuramente le consentono di distinguersi anche in campo sportivo.