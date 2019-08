Valentina Sampaio, chi è? La prima modella transgender di Victoria’s Secret

Conosciamo meglio Valentina Sampaio, la bellissima modella transgender degli “angeli” di Victoria’s Secret

Chi è Valentina Sampaio? Sono giorni ormai, che si parla solamente della bellissima 22enne brasiliana. Lei è la prima modella transgender selezionata da Victoria’s Secret come protagonista assoluta di una intera campagna per la linea VS Pink. La scelta è arrivata a seguito delle dichiarazioni da parte del Chief Marketing Officer dell’azienda di intimo, Ed Razek. Proprio l’uomo durante i mesi passati, aveva chiuso le porte alle modelle transgender, vietando che potessero partecipare ai casting.

“Mai smettere di sognare”, ha invece affermato Valentina Sampaio che di lavoro, oltre che sfilare, fa anche l’attrice, ma non solo. La bellissima 22enne studia anche architettura ed è una attivista per i diritti della comunità LGBT+.

Chi è Valentina Sampaio? La prima modella transgender di Victoria’s Secret

In una epoca (specie mediatica) dove impazza e fortunatamente primeggia il body positivity, i rigidissimi canoni di Victoria’s Secret sembrano essere passati in secondo piano. Gli “angeli” non rappresentano più la migliore strategia di marketing del pianeta e, volti come Adriana Lima (con loro da 18 anni prima di lasciare), Elsa Hosk, Romee Strijd, rappresentano una minoranza.

Non si conosce il destino dello show, anche se la top Shanina Shaik al The Daily Telegraph ha fatto trapelare segnali di cambiamento: “Stanno lavorando sul brand e a un nuovo modo di fare la sfilata, sempre la migliore al mondo”. Tra queste modifiche, anche la fotografia dal backstage presentando la nuova modella trans Valentina Sampaio, protagonista della campagna Pink.

Ma chi è la modella di Victoria’s Secret? Dopo averla vista su Elle Brazil nel 2016, testimonial per L’Oréal Paris, con la sua estrema bellezza Valentina Sampaio ha conquistato la cover del numero di marzo 2017 di Vogue Paris scattata dal duo Mert & Marcus. “Siamo orgogliosi di scattare la prima cover di Vogue con una modella transgender! Vogliamo rompere le regole e accendere la luce contro i pregiudizi… Solo quando una modella transgender poserà in copertina su una rivista di moda, e non sarà necessario scrivere un editoriale in merito, sapremo che la battaglia è stata vinta”, affermava un paio di anni fa la direttrice di Vogue Paris Emmanuel Alt.

Vita privata e curiosità

Papà pescatore e mamma insegnante, dopo l’infanzia vissuta a Fortaleza Valentina Sampaio è andata a vivere a San Paolo per studiare architettura. Non sappiamo nulla di ufficiale sul suo percorso legato al passaggio di sesso, ma abitualmente in quanto ha bellezza, è stata paragonata alla collega Sara Sampaio, nel cast di Victoria’s Secret dal 2015 e ufficialmente angelo dopo un paio di anni.