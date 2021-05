“Fa campagna elettorale per un pugno di voti”. Valentina Persia, operazione-simpatia? Il...

Il pubblico de L’Isola dei Famosi 2021 analizza le interazioni tra i naufraghi, esprime il proprio punto di vista e si arroga il diritto di asfaltare con veemenza Valentina Persia.

Altro giro, altra polemica su Valentina Persia, l’irriverente comica ed ex barzellettiera de La Sai L’Ultima. Manca poco al verdetto del televoto e la naufraga fa scattare l’operazione-simpatia, giusto per raccattare un pugno di voti in più.

L’isola dei Famosi 2021, il web smaschera la strategia di Valentina Persia

Dopo aver ammorbidito la sua personalità aggressiva e la sua vena polemica, Valentina Persia si rivolge con gentilezza ai naufraghi. Cerca di apparire come una donna dal cuore tenero e non come una dispotica che usa il pugno di ferro.

Al popolo del web non va giù che la comica stia giocando d’astuzia, ruffianandosi i telespettatori e fingendo tolleranza. Lo dice chiaro e tondo attraverso il social network Twitter:

“Valentina in campagna elettorale, che cerca di essere salvata da fan, non suoi, ma di Fariba!”

Il pubblico si toglie il proverbiale sassolone dalla scarpa e cannoneggiano contro la sua astuta strategia:

“Valentina Persia è cambiata da un giorno all’altro. Quando non era al televoto aggrediva verbalmente tutti. Ora che è al televoto è diventata un agnellino e finge di essere comprensiva e buona. Il pubblico non è cretino!”

Ridondanti accuse mosse con odio incandescente, quasi rovente. Gli aficionados de L’Isola dei Famosi fanno un’analisi severa nei confronti della naufraga e scagliano anatemi talvolta irripetibili.

Valentina in campagna elettorale, che cerca di essere salvata da fan ( non suoi, ma di Fariba 😂😂😂) 🤡🤡🤡 #isola — marco allegri (@allegrimarco9) May 13, 2021