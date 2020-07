Valentina Persia, mamma a 43 anni dopo la morte del marito: chi è la comica di La Sai l’ultima?

Chi è Valentina Persia, la celebre comica de La sai l’ultima, madre di due figli, che ha avuto alla veneranda età di 43 anni

Scopriamo insieme tutti i segreti di Valentina Persia!

Chi è Valentina Persia

Nasce a Roma, il primo ottobre del 1971, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Debutta in televisione nel 1994 nella trasmissione La sai l’ultima?.

Nel 1995 ottiene il Diploma di recitazione al Ribalte diretta da Pietro Garinei, dopo di che partecipa al programma Saxa Rubra con Zuzzurro e Gaspare.

Nel 1997 è ospite fissa nella trasmissione televisiva Sotto a chi tocca, in onda su Canale 5. Dal 1998 al 2002 fa parte del cast fisso del programma che l’ha lanciata come caratterista, La sai l’ultima?.

Nel 2007 partecipa alla trasmissione televisiva Tintarella di luna, in onda su Rai 2, e inoltre recita nella commedia Di che peccato sei? di Pier Francesco Pingitore.

Nel 2007 lavora nella serie televisiva Caterina e le sue figlie 2, al fianco a Virna Lisi, Giuliana De Sio, Iva Zanicchi e Alessandra Martines.

Nel 2008 fa parte di Gabbia di matti, show del sabato sera su canale 5. L’anno successivo recita nella serie televisiva L’onore e il rispetto – Parte seconda, mentre nel 2010, è di nuovo nel cast di Caterina e le sue figlie 3.

Partecipa nell’episodio di Christian De Sica nel film di Carlo Vanzina, Buona giornata nel 2012, mentre nel 2014 partecipa al programma televisivo Giass con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata della comica italiana, che ha sempre tenuto molto alla sua privacy.

La nota comica della televisione italiana ha avuto un grande amore nella sua vita. Si tratta di Salvo, un architetto catanese, che è prematuramente scomparso nel 2004.

Molti anni dopo, invece, sono nati i suoi figli della celebre artista. Si tratta dei gemelli Lorenzo e Carlotta. I due bambini sono nati nel 2015, quando all’epoca l’attrice aveva già compiuto 43 anni.