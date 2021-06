Il popolo di Instagram si scatena, fra critiche derisorie e frecciatine al veleno. Nel mirino degli internauti finisce Valentina Persia, comica romana e finalista de L’Isola dei Famosi 2021, rea di aver pubblicato un selfie fianco a fianco con un ex naufrago fidanzato.

Con la loro proverbiale irriverenza e schiettezza, i perdigiorno del web sfoderano la loro accetta arrugginita e si scagliano contro l’ultimo scatto fotografico pubblicato da Valentina Persia:

“Fianco a fianco con Moser, in auto, lei tutta in tiro… Cosa dovrebbe pensare uno, eh? La Persia è una grandissima provocatrice! Fossi la fidanzata di Ignazio mi incavolerei da morire”

Rea di aver condiviso un selfie in compagnia di Ignazio Moser, finisce nel mirino degli haters:

“Se non fosse che sappiamo che Ignazio è fedelissimo e innamoratissimo di Cecilia, questa foto potrebbe tranquillamente finire nei peggiori settimanali di gossip tipo eva3000 o novella2000. Valentina sa come far parlare di sé”