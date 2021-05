Non tutti lo sanno, ma Valentina Persia si è sottoposta ad un lungo intervento di addominoplastica prima di intraprendere la sua avventura televisiva a L’Isola dei Famosi 2021. Sui social si sprecano i commenti dei telespettatori, inorriditi dal suo comportamento incoerente e contraddittorio.

Paladina delle donne burrose? Una fesseria. Dopo il servizio televisivo di Pomeriggio Cinque, dedicato ai vip che si sono sottoposti ad interventi di chirurgia plastica per rimodellare l’addome, il popolo dei social mette con le spalle al muro un’altra protagonista de L’Isola dei Famosi 2021: Valentina Persia:

“Ieri a Pomeriggio Cinque hanno parlato degli interventi chirurgici per scolpire l’addome ed è emerso che La Persia si è sottoposta all’addominoplastica prima di partire per l’Isola… E menomale che diceva che si piaceva con dei kg in più!”