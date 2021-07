Selfie fetish? L’ex finalista de L’Isola dei Famosi 2021 mostra i piedi scalzi e scatena il delirio dei feticisti, tra commenti adulatori e pesanti apprezzamenti.

Una delle ex naufraghe de L’Isola dei Famosi maggiormente cliccate dell’estate 2021 è Valentina Persia. La comica romana condivide con i suoi 195 mila followers momenti di vita quotidiana, coniugando la sua proverbiale frivolezza ad una dignitosa immagine di madre di famiglia.

Valentina Persia scatena i feticisti del web

Nel giro di poche settimane sul profilo Instagram di Valentina Persia si è assistito ad un vera e propria escalation di apprezzamenti e ricami labiali, sia per la sua ritrovata forma fisica che per la sensualità dei suoi piedi. Uno degli ultimi post ha mandato in estasi gli internauti, tra l’adulazione dei feticisti e la sincera invidia della categoria femminile.

Dinnanzi al fascino dei suoi piedi sono esplose ridondanti lusinghe. Elogi e complimenti che via via si sono trasformati in pesanti apprezzamenti:

“Sei Miss piede d’oro… Hai dei bellissimi piedi, sono sexy, da baciare… Potresti mostraceli da tutte le angolazioni? Mi fanno sognare”

Un tripudio di complimenti che sfociano nel fanatismo più estremo e rasentano la perversione sessuale.

Le foto dei vostri piedi solo sui social per feticisti grazie. Vorrei cenare senza obbrobri in mente. A voi fetish style 🤢 — Alberto (@Jkrlbrt) June 30, 2021