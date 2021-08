Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono stati i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island. Nonostante il programma sia finito da qualche mese i due sono ancora al centro dell’attenzione: scopriamo cosa sta succedendo.

Un avvistamento svelerebbe che la donna l’avrebbe già dimenticato Tommaso con un tentatore del villaggio delle fidanzate, ma di chi si tratta? vediamolo.

Valentina, il retroscena sul suo ex Tommaso

Dopo essere usciti separati dal reality delle tentazioni, la love story tra Valentina e Tommaso, sembra essere giunta al capolinea.

Ma, recentemente, è spuntato un retroscena inaspettato, a raccontarlo è stata proprio la giovane romana.

In un’intervista ha spiegato che si è rivista con il suo ex fidanzato per chiarire la loro situazione:

“Ci siamo rivisti due volte e ci sono stati momenti di dolcezza, ma alla fine l’ho lasciato […]. Per me l’amore deve essere un volo e non una gabbia, non sono più disposta a sopportare… E adesso mi vesto anche come mi pare“.

Insomma, sembra proprio che non ci sia nulla da fare, il loro amore è naufragato.

Valentina si frequenta con un tentatore? l’avvistamento

Non è passata inosservata un’uscita di Valentina Nulli Augusti con un tentatore del villaggio delle fidanzate, si tratta proprio di Manuel Di Bernardo.

I due sono stati visti durante una cena romantica molto vicini e complici.

Negli scatti, che hanno fatto il giro del web, sono apparsi mano nella mano, abbracci, baci sul collo e tantissima passione.

In molti pensano che Valentina ha dimenticato completamente Tommaso e adesso si sta concentrando su questa nuova frequentazione con il giovane e bel Manuel.

Non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la loro love story.

Tommaso, invece, sembra che farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip a settembre.

Leggi anche –> Tutto su Giulia Cerin di Temptation Island: la tentatrice con cui Tommaso ha tradito Valentina