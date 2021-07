Valentina Ferragni, il lato B è da urlo nell’ultima foto che fa il pieno di like

Gli ultimi scatti di Valentina Ferragni stanno riscuotendo enorme successo, ecco il didietro che sta conquistando il web.

Conosciamo tutti Valentina Ferragni, la sorella minore della più nota influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Nelle ultime ore, la donna ha postato una foto che sta facendo il giro del web e che ha conquistato tutti i suoi fan.

La bellezza di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è la sorella minore di Chiara e Francesca Ferragni. Valentina è stata spesso vittima di body shaming a causa delle sue forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Si è esposta molto da questo punto di vista in favore della body positivity.

Ora la donna ha il coraggio di mostrarsi davvero per quella che è e posta spesso scatti dove il suo corpo è il vero protagonista.

Queste foto attirano spesso l’attenzione degli haters, ma anche dei suoi fan più affezionati che si complimentano con lei per la sua bellezza.

La foto del suo lato b è da urlo

Poche ore fa, Valentina Ferragni ha postato una foto che mostra il suo lato B in evidenza.

La giovane è appena arrivata a Capri dove sta trascorrendo un periodo di vacanza e si gode l’isola tra ristoranti e mare.

In questa serie di scatti si mostra in costume e poi al ristorante e in compagnia di un’amica.

Ecco la serie di scatti in questione che sta letteralmente conquistando il web:

La foto del lato B di Valentina Ferragni sta riscuotendo un successo enorme e ha ottenuto ben 127 mila like.

E voi cosa ne pensate?