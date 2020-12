La sorella dell’influencer Chiara Ferragni si è raccontata a cuore aperto ai suoi follower. La preoccupante confessione: ‘Forti scompensi ormonali’

Valentina è la minore tra le sorelle Ferragni. Molto amata sui social, sta provando ad inseguire le orme di sua sorella Chiara, contando 3,7 milioni di followers, che amano si suoi contenuti social.

La stella nascente di Instagram, di recente ha intrattenuto i suoi fan rispondendo alle loro curiosità tra le sue Stories di Instagram.

Durante il confronto con i suoi followers emerge il dramma di Valentina Ferragni. La confessione della cognata di Fedez preoccupa i fan. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Valentina Ferragni irriconoscibile

Tra le domande più gettonate e poste alla sorella dell’influencer di Cremona, c’è quella relativa ai disturbi alimentari.

Diversi followers nel vedere un vecchio scatto risalente al 2015 nel giorno della sua laurea si sono chiesti infatti se in passato ne avesse mai sofferto. Valentina Ferragni appare magrissima agli obiettivi della macchina fotografica, quasi irriconoscibile rispetto alla quella che conosciamo oggi.

Non si è fatta comunque attendere la sua risposta, in cui ha rivelato di non aver mai sofferto di disturbi alimentari, anzi in quel periodo aveva un metabolismo perfettamente funzionante. Poi qualcosa ha cambiato tutto, la drammatica confessione.

Cosa è stato a scombussolare il suo perfetto metabolismo?

La Ferragni troppo magra: ecco perchè

Secondo quanto si evince tra le stories, rivela di essere stata reduce di un periodo fortemente stressante, poi una cura di antibiotici e cortisone, le avrebbe causato dei pesantissimi scompensi ormonali:

‘Ho avuto problemi ormonali fortissimi che ancora oggi mi porto dietro, il mio metabolismo da quel giorno è bloccato, ho scompensi ormonali molto forti, ho problemi di insulina ecc’

ha rivelato ai suoi followers.

Dopo l’amara confessione, Valentina Ferragni, vittima in passato di body shaming sui social, ha tenuto a ribadire che nonostante i cambiamenti subiti dal suo corpo nel corso degli anni, come normale che sia, ha imparato ad apprezzarlo per ciò che è, senza porsi obiettivi di peso/forma.

Il suo intento, conclude, è quello di migliorarlo ogni giorno, senza troppe privazioni, in quanto il suo unico obiettivo è proprio quello di guardarsi allo specchio e piacersi ‘per quella che è’.