‘Fai troppo schifo, sei grassa!’ Valentina Ferragni vittima di Body Shaming: la denuncia sui social

Valentina Ferragni dopo il quotidiano allenamento, sommersa di insulti, ha deciso di denunciare sui social quanto accaduto. La sorella di Chiara vittima di Body Shaming. Il duro sfogo

Valentina Ferragni sulla scia della sorella, la fashion-blogger più desiderata su Instagram Chiara, sta diventando uno dei personaggi pubblici più seguiti su Instagram, con oltre 3,2 milioni di follower.

Come molti volti noti, anche la bella Valentina intrattiene i suoi follower documentando con post e stories sui social la sua quarantena.

Poche ore fa durante il suo quotidiano allenamento, la ragazza è stata presa di mira da alcuni utenti, i quali l’hanno coperta di insulti, criticando fortemente la sua forma fisica, rendendola vittima di Body Shaming. Scopriamo tutti i dettagli.

Valentina Ferragni vittima di Body Shaming

Poche ore fa, come già accennato la sorella di Chiara Ferragni ha pubblicato alcuni video tra le sue stories dove si mostra mentre si appresta a mostrare alcuni esercizi del suo abituale ciclo di allenamento.

Esercizi semplici, pratici e che tutte possono effettuare direttamente a casa per tenersi in forma in questo periodo in cui non ci è concesso di uscire.

Dopo la pubblicazione delle suddette Stories, Valentina Ferragni è stata però presa di mira da parte di una hater, che come molti altri odiatori seriali, ha insultato il suo corpo, il suo essere femminile, il suo essere donna: ‘Sembri un barile’ e ancora ‘Sei Grassa’ o peggio ‘Fai troppo schifo’, facendo contro di lei del vero e proprio Body Shaming.

La denuncia sui social

L’influencer però ha deciso di non stare in silenzio e di denunciare pubblicamente quanto accaduto, mostrandosi in primis sconcertata dal fatto, che a muovere certi insulti fosse proprio una donna e in secondo luogo di sentirsi bene con se stessa e con la sua forma fisica.

Valentina Ferragni porta poi l’attenzione sull’essere tutti esseri umani con dei sentimenti e con le proprie fragilità, e che certi messaggi letti da soggetti vulnerabili o che stanno attraversando un periodo difficile possono decretare la ‘loro fine’: