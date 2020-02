‘Adesso posso dirlo’ Problemi di salute per Valentina Dallari: la confessione dopo All Together now

Valentina Dallari, l’ex tronista di Uomini e Donne, rivela i problemi di salute sui social: “Adesso posso dirlo”

La bellissima Valentina Dallari è tornata a far parlare di nuovo di se stessa, questa volta lo fa confessando qualcosa di agghiacciante sui social.

L’ex tronista di Uomini e Donne è tornata di nuovo a far parlare di se sui social, questa volta non per pubblicizzare qualche prodotto, ma per parlare di un problema che l’ha afflitta per molto tempo. In tanti infatti sanno che la bellissima Valentina, ha attraversato un brutto periodo riguardo la sua salute. La giovanissima Valentina in passato infatti ha sofferto di un serio disturbo alimentare.

La bella Valentina infatti ha dovuto lottare per molto tempo contro questo disturbo, oggi però la giovane sembra stare molto meglio, tanto da essere finalmente più tranquilla. La Dallari infatti oggi è felicemente fidanzata con il rapper Junior Cally e sembra anche essere molto innamorata.

L’ex tronista però ha fatto preoccupare di nuovo i suoi fans, pare infatti che la giovane proprio sui social abbia fatto una confessione che non è passata inosservata ai suoi followers. La giovane infatti è molto attiva sui social e spesso e volentieri dialoga con i suoi fans, che sono oltre un milione. La giovane infatti a quanto pare in questi giorni non è stata molto attiva sulla piattaforma di Instagram e oggi finalmente ha confessato il vero motivo:

“Eccomi! Sono viva, non sono morta, ma sono stata davvero male, ora posso dirlo”.

L’ex tronista ha avuto febbre alta, un forte raffreddore e una tosse senza precedenti, come lei stessa ha spiegato nei video, per questo è stata un po’ lontana dai social. Niente di grave, dunque, per fortuna, ma sicuramente una situazione molto fastidiosa da fronteggiare.

La giovane ha spiegato di essere stata ammalata ma che oggi finalmente sembra essersi ripresa alla grande.