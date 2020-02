Valentina D., chi è la dama a Uomini e Donne: carriera e vita privata

Chi è Valentina D., la nuova dama del trono over di Uomini e Donne che sta conquistando vari cavalieri del parterre maschile

Scopriamo tutti i segreti di Valentina D., la dama del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, che nella vita fa la parrucchiera ed è mamma.

Chi è Valentina D.

La 37enne Valentina è una nuova dama del trono over di Uomini e Donne.

Nella vita professionale è una parrucchiera, ha aperto un’attività da un anno circa, alla quale è completamente dedita.

Nel 2020 sceglie di entrare a far parte del parterre femminile di Uomini e Donne, alla ricerca di un nuovo amore.

Carriera e vita privata

Durante la sua presentazione a Uomini e Donne, Valentina racconta di essere mamma di una bambina di nove anni.

Rivela inoltre di non essersi mai sposata e di non avere la minima intenzione di farlo. Nell’arco della sua vita ha avuto sempre difficoltà a stringere rapporti duraturi con le persone, per il fatto che nel giro di due o tre mesi, dopo la fase del corteggiamento, siano sempre cambiate.

Il suo obiettivo è quello di trovare un amore serio e nuovo. Tantissimi i giovani del trono over che si sono interessati alla sua presenza, soprattutto Armando Incarnato che non le ha staccato gli occhi di dosso.

Con chi deciderà di ballare la nuova dama osservata da tutti?

In aggiornamento