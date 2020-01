Chi è Valentina Autiero, la dama di Uomini e Donne, nota per il suo carattere fumantino che non smette di farsi notare all’interno del programma

Scopriamo tutti i segreti di Valentina Autiero, la dama di Uomini e Donne con un passato veramente difficile, segnato dalla mancanza di suo padre e di sua sorella.

Chi è Valentina Autiero

La Autiero è nota al grande pubblico di Mediaset per essere una delle dame del trono over di Uomini e Donne.

Nasce ad Anzio, in provincia di Roma, il 21 dicembre del 1979. Subito dopo gli studi, inizia a lavorare come assistente alla poltrona in uno studio dentistico.

Dopo 15 anni, la donna si ritrova a occuparsi dell’ambito commerciale e dei rapporti con il pubblico in un centro estetico.

Poi arriva l’esperienza nel programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove emerge il suo carattere fumantino.

Nel corso del programma, Valentina dichiara di aver bisogno di trovare un uomo attivo e sicuro di se stesso, curato nell’aspetto fisico e interessato ad avere un rapporto serio e maturo.

Carriera e dramma personale

Valentina Autiero ha sempre nascosto un grande dolore che riguarda due perdite importanti nella sua vita: quella della sorella gemella e quella del padre.

La donna ha da poco raccontato che inizialmente non sarebbe stato nelle sue intenzioni festeggiare in maniera particolare i suoi 40 anni. Tuttavia, avrebbe poi deciso di organizzare una cena, a cui ha invitato tutte le persone importanti della sua vita.

Il dolore, che ogni anno si risveglia nella donna nel mese del suo compleanno, dicembre, è ricollegabile alla scomparsa del padre e della sorella.

Il compleanno della Autiero coincide, infatti, con quello della sorella gemella scomparsa da tempo, mentre la presenza in concomitanza del Natale aumenta ancor di più la vena nostalgica e il desiderio di ricongiungimento familiare.

La sorella gemella della dama di Uomini e Donne è morta quando aveva soltanto 10 anni dopo una lunga malattia manifestatasi all’età di 6 anni. Il padre della giovane è morto, invece, dopo la scomparsa della figlia, dopo qualche mese di agonia causato da una malattia incurabile.