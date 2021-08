L’ex dama del trono over di Uomini e Donne si è sfogata pesantemente sul suo profilo Instagram: scopriamo cosa è successo.

I telespettatori del programma di Maria De Filippi, la conoscono bene. Valentina è una donna che non le manda di certo a dire e anche questa volta ha dimostrato la sua forza.

Valentina Autiero, il duro sfogo: ecco perché

Purtroppo, vari personaggi vip sono tormentati dagli haters, anche Valentina Autiero, che proprio in merito a questo ha deciso di spendere due parole sul suo profilo Instagram.

Alcuni suoi follower l’hanno accusata di essere una privilegiata, di guadagnare senza lavorare e di fare la bella vita mentre alcune persone non riescono a concedersi nemmeno una piccola vacanza in tutto l’anno.

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne appena ha letto messaggi di questo genere ha deciso di spiegare con chiarezza la situazione:

“Per tutti coloro che pensano, parlo per me, che fortunata, che vita che fa, non è tutto così purtroppo”.

Ha aggiunto:

“Anzi in alcuni casi mi basterebbe solo una cosa, rispetto alle dieci magari e chiudo qua”

Con quest’ultima frase, molti hanno intuito che si riferisse proprio all’amore, che non è riuscita a trovare a Uomini e Donne.

L’ultima storia che ha avuto è stata con un cavaliere del programma, col quale era anche uscita ma sfortunatamente è finita dopo poco.

Valentina Autiero, lo sfogo

Lo sfogo di Valentina non è finito, anzi è appena iniziato.

La dama ha rivelato:

“In realtà mi fanno ridere certe cose, perché se uno usa i social solo per fare pubblicità che noia, se li usa per condividere un malessere che ha e chiedere qualche consiglio, poveraccia c’è gente che sta per morire”

E ancora:

“Se uno fa vedere che fa sport e va in piscina non va bene perché gli altri lavorano. Se mettiamo delle foto su Instagram non va bene neanche, perché siamo esibizionisti, donnacce che ci facciamo sparlare per il nostro corpo”.

Insomma, ai follower non va bene proprio nulla, purtroppo tantissime persone utilizzano i social per nascondersi dietro lo schermo e sputare veleno in ogni momento e Valentina lo sa bene.

