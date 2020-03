Dopo l’eliminazione di Valentin Alexandru da Amici, emerge lo scandaloso retroscena: ‘Ha chiesto dei soldi a telecamere spente’. Tutti i dettagli

Come è noto durante il terzo serale di Amici di Maria De Filippi, ad uscire dai giochi è stato Valentin Alexandru, ballerino di origine romena.

Un percorso quello dell’ex allievo davvero turbolento e ricco di polemiche che hanno fatto discutere non poco, dato il suo esigere di un giudice di latino-americano in commissione, per non parlare del suo rifiutarsi di studiare.

Dopo aver ricevuto l’assenso rispetto alle sue richieste da parte della produzione, durante il terzo serale ha minacciato di volersi auto-eliminare a seguito dell’accaduto durante la sfida tra Nicolai e Javier.

Poi lo scandaloso retroscena emerso a qualche ora della sua eliminazione durante il daytime. Andiamo con ordine e scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Valentin Alexandru, le scandalose rivelazioni di Rudy Zerby

Durante l’ultimo Daytime, a seguito dell’eliminazione del ballerino originario di Bucarest, a prendere la parola, Rudy Zerbi il quale ha rivelato degli scandalosi retroscena rispetto all’ultima punata andata in onda e relativi proprio a Valentin Alexandru:

‘Vi ricordo che Valentin senza neanche troppi giri di parole ha detto che Jacopo praticamente era un incapace e poi fa il discorso morale lui?’

poi ha aggiunto:

‘Valentin si auto elimina, perché dichiara che comunque vada vinca o perda si auto elimina e se ne va’

ha detto dinanzi alle telecamere, una scelta ha trovato appoggio nel pubblico a casa, fedelissimo del talent di Maria De Filippi.

Rudy Zerby: ‘Ha chiesto i soldi a telecamere spente’

Il giudice di Amici prosegue nell’esposizione di quanto accaduto dietro le quinte durante il terzo serale, poi aggiunge:

‘fa tutta la scena e a telecamere spente viene a chiedere i soldi del premio dello sponsor? Ma ragazzi ma siamo fuori completamente di testa’

ha concluso Zerby. Un retroscena che ha fatto storcere il naso a molti e che probabilmente farà cambiare idea ai suoi fan sul suo conto? Staremo a vedere.