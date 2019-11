Chi è Valentin Alexandru Dumitru? Il ballerino di origini romene che ha da poco fatto il suo ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi

Scopriamo tutti i segreti di Valentin Alexandru Dumitru, ballerino latino-americano, concorrente della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Chi è Valentin Alexandru Dumitru

Il giovane di origini romene, inizia a ballare latino-americano sin da piccolissimo, precisamente all’età di soli 5 anni. Si diploma al Liceo Coreutico di Genova e nel frattempo ottiene enormi successi grazie alla sua più grande passione, il ballo.

Valentin detiene molti titoli: è campione di Romania nella categoria 14-15 anni, campione di Grecia nella categoria 16-18 anni (con una ballerina greca), e infine campione italiano nella categoria under 21 del 2018.

Valentin rientra addirittura nei Top 50 migliori ballerini al mondo di danza latino-americana per l’anno 2019.

Attualmente, Valentin è un nuovo concorrente di ballo della diciannovesima edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Ottenere un banco nella scuola di ballo più famosa della televisione italiana non è stato affatto semplice per Valentin.

Il giovane, infatti, ha dovuto sfidare l’avversario Javier, talento scoperto da Alessandra Celentano. La Celentano avrebbe voluto scartare Valentin per far spazio al suo pupillo, ma, grazie all’intervento di Timor e di Natalia Titova, il ballerino ha potuto aggrapparsi a un posto della classe.

Vita privata e curiosità

Sulla vita privata di Valentin non si hanno molte notizie. Il giovane ballerino è stato coinvolto in un’aspra polemica nel corso dell’ultima settimana, durante la preparazione per la sfida contro Javier.

Si è scontrato numerose volte specialmente con Alessandra Celentano, che lo ha definito un artista incompleto e limitato. A non condividere le parole dell’insegnante è Natalia Titova, che ha sottolineato come la Celentano non possieda le competenze necessarie per valutare il latino-americano a livello tecnico.