Val Senales, due bambine e una mamma morte travolte dalla furia della neve

Un sabato tragico per due bambine e una mamma in Val Senales che sono state travolte da una valanga

Una valanga improvvisa a Val Senales ha travolto una comitiva firmando la morte di tre persone: due bambini e una mamma.

La valanga in Trentino Alto Adige

Una slavina di grandi dimensioni si è staccata improvvisamente dal pendio “Teufeksegg” con masse nevose che l’hanno invasa completamente. Una situazione tragica per una comitiva che si trovava a sciare nella pista e che si è trovata completamente travolta dalla furia della neve.

La valanga si è abbattuta sulla pista da sci e le persone morte sono tre: la piccola di sette anni e la sua mamma di venticinque anni. Morta anche un’altra bambina di sette anni, dopo essere stata trasportata in ospedale.

Travolti anche un padre con il suo bambino di 11 anni, sopravvissuti e ora all’ospedale di Merano.

Le parole del direttore del comprensorio

La comitiva ha sciato in una pista da sci regolare e non erano stati segnalati pericoli. Thomas Stecher – direttore del comprensorio – ha spiegato:

“i nostri collaboratori la mattina presto hanno valutato la situazione e non c’erano pericoli”

Evidenziando che se avessero avuto anche solo il minimo dubbio non avrebbero aperto la discesa a valle:

“non escludo che la valanga possa essere stata provocata da sciatori fuori pista”

Il direttore si stringe al grande dolore delle famiglie

“saremo loro vicini in ogni modo”

In Val Passiria a 2.600 metri di quota un’altra valanga ha travolto un uomo – recuperato in ipotermia dai compagni di escursione: ora è in ospedale ma in gravissime condizioni.