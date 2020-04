Tragedia in Val Pusteria, trattore si ribalta: bimba di 4 anni muore schiacciata

Dramma nelle campagne di Riscone di Brunico, in Val Pusteria. Un trattore si è ribaltato: a bordo del mezzo una bimba e suo nonno. La piccola è morta schiacciata sotto una ruota.

Dramma nelle campagne di Riscone di Brunico, in Val Pusteria. Una bimba di quasi 4 anni è morta schiacciata da un trattore.

Come riporta anche l’Ansa, la piccola stava facendo un giro in campagna con il nonno, quando il trattore su cui viaggiavano, per via del terreno scosceso, si è ribaltato.

Bimba morta sul colpo

La piccola è finita sotto una delle ruote del mezzo agricolo e per lei non c’è stato nulla da fare. Pare che il trattore fosse dotato del sistema anti-ribaltamento. Nonostante ciò, per via di un improvviso sobbalzo si è ribaltato, uccidendo la piccola.

Il nonno, resosi immediatamente conto della tragedia, ha allertato i sanitari della Croce Bianca, ma per la nipotina non c’è stato nulla da fare: la bimba è morta sul colpo.

Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, la bimba ed il nonno era seduti sul trattore, nella cabina, ma è plausibile che il finestrino fosse rimasto aperto.

Il sobbalzo l’ha fatta volare fuori dall’abitacolo ed è in quel momento che si è consumata la tragedia. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, per accertare anche le responsabilità del nonno, un 65enne del posto.

È ormai certo che la piccola non fosse assicurata al mezzo agricolo con le cinture di sicurezza: il che, ovviamente, potrebe aggravare la situazione dell’uomo.

All’inizio del mese scorso una tragedia simile era avvenuta a Gesturi, in Sardegna, quando un ragazzino di 15 anni, Luigi Busio, aveva perso la vita in seguito ad un incidente con il suo trattore.