Vai in piscina? Ecco i 9 modi per proteggere pelle e capelli dal cloro

Vai in piscina? Ecco i 9 modi per proteggere pelle e capelli...

Ecco cinque efficaci modo per proteggere pelle e capelli dall’azione del cloro in piscina.

Cos’è il cloro?

Il cloro si presenta nelle nostre vite in molti modi. Non è solo nelle piscine a disinfettare l’acqua, ma è anche usato per sterilizzare l’acqua potabile e nella produzione di prodotti come carta, tessuti, vernici e plastica, medicine e altro.

La sostanza chimica è nota come agente “ossidante”, il che significa che può ossidare altre sostanze. Ciò significa che può incoraggiare la formazione di radicali liberi – quelle molecole cattive che danneggiano cellule, proteine, lipidi e DNA. Troppa ossidazione può portare a infiammazione, malattia e invecchiamento.

In che modo il cloro influisce sulla mia pelle e sui miei capelli?

Sapendo ciò, puoi indovinare cosa fa il cloro ai tuoi capelli e alla tua pelle.

Non solo toglie sia idratanti naturali che oli, ma i suoi potenti processi di ossidazione, spesso definiti “corrosivi”, possono provocare danni permanenti che accentuano la comparsa di linee sottili e rughe.

Distrugge anche la vitamina E e gli acidi grassi essenziali di cui la pelle ha bisogno per restare in forma.

Ecco i cambiamenti che il cloro apporta:

• Capelli scoloriti

• Capelli secchi, fragili, simili a paglia e che tendono a rompersi

• Capelli crespi

• Mancanza di lucentezza nei capelli

• Capelli deboli che non hanno volume

• Secco, prurito del cuoio capelluto

• Danneggiamento delle cuticole

• Unghie indebolite e in rottura

• Pelle secca

• Pelle pruriginosa

• Pelle allergica o reattiva (specialmente nei tipi di pelle sensibile)

• Acne

• Invecchiamento accelerato della pelle, mostrando linee sottili e rughe.

Come proteggere i capelli e la pelle dall’esposizione al cloro

1. NUOTARE IN UNA PISCINA ALL’APERTO

Ciò consente ai gas presenti nelle sostanze chimiche presenti nell’acqua di fuoriuscire nell’aria, lasciando meno contaminare i capelli e la pelle.

Questi tipi di piscine sono anche migliori per i tuoi occhi, seni e polmoni. Se hai bisogno di nuotare in casa, cerca piscine ben ventilate.

2. DOCCIA PRIMA DI NUOTARE

Sia i capelli che la pelle hanno meno probabilità di assorbire l’acqua dalla piscina se già bagnati.

3. OLIO O BALSAMO SUI CAPELLI

Gli esperti di capelli consigliano di applicare un balsamo nutriente o un olio naturale, come l’olio di cocco, sui capelli prima di entrare in piscina.

Crea uno strato tra i capelli e il cloro e altre sostanze chimiche nella piscina, in modo da nutrire i follicoli piliferi. Se usi l’olio, però, assicurati di indossare un berretto o di nuotare in una piscina coperta, altrimenti l’olio attirerà danni da sole.

4. INDOSSARE UNA CUFFIETTA

Questo è il modo migliore per proteggere i capelli, soprattutto se trattati chimicamente.

Dopo aver fatto la doccia e applicato un balsamo o un olio per capelli, indossa la cuffia.

Certo, puoi indossare un berretto senza lavarti i capelli se ritieni di avere una qualità che impedisca qualsiasi esposizione, ma per la massima resistenza al cloro, è meglio lavarli e idratarli prima.

5. APPLICARE LOZIONE PER LA PELLE

Come un balsamo per capelli, la lozione sulla tua pelle ti offre un ulteriore livello di protezione. Applicare una protezione solare se si nuota all’aperto e se si nuota al chiuso applicare un olio o una lozione.

6. LAVARSI DOPO IL NUOTO

Usando uno shampoo delicato e privo di solfati, lava i capelli e la pelle dopo la nuotata per liberarTi di tutte quelle sostanze chimiche.

7. ACETO DI MELE COME RISCIACQUO

Puoi anche usare l’aceto di mele come risciacquo: questo aiuterà a rimuovere tutte le sostanze chimiche dai ciuffi di capelli e rimuoverà anche l’accumulo di opacità.

La cosa bella di questa sostanza naturale è che non solo aiuta a sbarazzarsi del cloro, ma anche di altre cose dannose che si trovano nelle piscine come il rame, il sale e varie impurità e contaminanti.

8. BALSAMO IDRATANTE

Applicare un balsamo protettivo idratante ai capelli dopo il lavaggio e assicurarsi di applicare un olio o un burro naturale e profondamente idratante sulla pelle non appena si esce dalla doccia.

9. EVITARE IL PHON, SE POSSIBILE

Utilizzare un pettine a denti larghi per rimuovere i grovigli dopo il lavaggio, quindi asciugare. Evitare l’uso di phon se possibile in quanto ciò limiterà il danno ai capelli.