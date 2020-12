La campagna per la somministrazione del vaccino in UK è iniziata soltanto ieri.

Stop alla somministrazione del vaccino anti covid in UK. Almeno per i soggetti che hanno una fitta storia di reazioni allergiche. Nella sola giornata di ieri, infatti, due persone hanno manifestato reazioni allergiche nei confronti del vaccino. La campagna vaccinale, nel Regno Unito, è iniziata ieri, 8 dicembre 2020. Si è scelto di iniziare con la categoria più fragile degli anziani delle Case di Riposo e del personale che ci lavora.

Emer Cooke, la direttrice dell’Ema, nel corso di un’intervista, ha affermato che non vuole pregiudicare il lavoro ma:

“la visione preliminare dei dati che abbiamo ricevuto il primo dicembre è positiva per quanto riguarda efficacia e sicurezza. Probabilmente ci esprimeremo il 29 dicembre per Pfizer e il 12 gennaio per Moderna”.