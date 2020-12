Vaccino, Meloni: “Lo stato non può imporre l’obbligo”

Secondo Giorgia Meloni il governo dovrebbe avviare una campagna informativa per spiegare alla popolazione il vaccino.

Giorgia Meloni, attuale leader di Fratelli d’Italia, avrebbe espresso la propria opinione sull’obbligo di effettuare il vaccino. Quest’ultima vorrebbe evitare di imporre obblighi ma bensì convincere la popolazione a vaccinarsi tramite una campagna pubblicitaria.

Meloni avrebbe proposto di attuare una campagna informativa

La stessa Meloni però, sembrerebbe intenzionata a vaccinarsi. Secondo la politica, infatti, bisogna ascoltare le indicazioni della comunità scientifica dato che loro conosceranno l’argomento sicuramente meglio di noi.

“Non penso che lo Stato possa imporre la vaccinazione. Penso che possa spingere con campagne serie, dicendo quali sono i rischi di non vaccinarsi, ma intanto facciamolo arrivare questo vaccino in Italia, che ad oggi non c’è”.

Meloni, inoltre, ha parlato anche della difficile situazione degli italiani rimasti bloccati in Gran Bretagna. Sull’argomento la leader di Fratelli d’Italia è stata molto diretta affermando come al momento sia difficile per la nazione aiutare persino chi è in patria.

La politica ha parlato anche degli italiani rimasti bloccati in Gran Bretagna

Nonostante ciò il partito, proprio su questo tipo di rischi, aveva presentato due interrogazioni nelle scorse settimane.

“Dai nostri connazionali bloccati in Gran Bretagna ai pescatori bisogna avere la mentalità che l’Italia non ha e non ha avuto di essere a fianco dei propri connazionali”.

Giorgia Meloni, inoltre, non risparmia neanche la difficile situazione politica attorno al Recovery Plan, commentando in maniera aspra le liti al governo.

“Nessuno ha capito perché stanno litigando, quindi è per le poltrone, come sempre. Del resto, governi che non sono d’accordo su niente solo di poltrone possono parlare. Serve un governo eletto, che sappia cosa fare e governi cinque anni, come in tutte le democrazie”.

Infine, non è esente da critiche neanche la legge sul bilancio, che per la Meloni non sarebbe abbastanza impattante data la mancanza di una visione.