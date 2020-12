Vaccino, la decisione di Sergio Mattarella: cosa faranno invece in Europa?

Dal Quirinale arriva la decisione di Sergio Mattarella in merito al vaccino. Ma in Europa la situazione sembra nettamente differente.

Come ci si muoverà per il vaccino? Mattarella avrà priorità come Capo di Stato? Il Quirinale mette in chiaro la decisione.

La decisione di Sergio Mattarella

Si parla di Covid e di come, una volta che arriveranno le prime dosi, si comporteranno i Capi di Stato e le decisioni che verranno prese. Come evidenziato dal TgCom24 il Presidente avrà il compito di sottoporsi al vaccino:

“ma senza ovviamente scavalcare l’ordine delle precedenze delle categorie a rischio, secondo le disposizioni delle autorità competenti”

Come ha reso noto il Quirinale. Ne Il Foglio era stato lanciato un appello a tutte le alte cariche dello Stato al fine di sensibilizzare la popolazione attraverso una campagna vaccinale sentita.

In Europa e nel Mondo

Mentre in Italia il Capo dello Stato non sarà il primo, proprio per dare precedenza a medici e categorie a rischio, in Europa e nel Mondo sono già molti i Capi di Stato (alcuni ex e altri che lo saranno) e gli esponenti politici ad aver annunciato la loro adesione. Alcuni lo faranno in diretta televisiva proprio per dare un messaggio a tutti i cittadini sulla validità e sulla serietà di tutto l’argomento.

È il caso del neo Presidente Joe Biden che si farà vaccinare in pubblico e diretta televisiva, in modo che tutti gli americani – e non solo – possano verificare e fugare le loro possibili preoccupazioni in merito al farmaco Pfizer in questo caso.

Con lui anche Barack Obama – George Bush e Bill Clinton. Nonostante questo non verrà introdotta l’obbligatorietà a compiere tale azione.

La Regina Elisabetta dall’alto dei suoi 94 anni potrebbe essere tra le prime a riceverlo insieme al Principe Filippo di 99 anni. Non sarà in diretta e una volta manderanno un comunicato a tutta la popolazione.