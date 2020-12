Vaccino, Joe Biden in diretta televisiva: “È sicuro, fatelo tutti”

La campagna per il vaccino è al via, tanto che il Presidente Joe Biden ha deciso di farlo in diretta televisiva.

Per il vaccino il neo presidente americano ha deciso di attuare una campagna di sensibilizzazione, facendoselo fare in diretta televisiva.

Joe Biden vaccinato contro il Covid

Non è il primo ma di certo il suo gesto in diretta televisiva non è passato inosservato. Il neo Presidente Joe Biden ha deciso di far vedere alla popolazione americana – e non solo considerando che le immagini hanno fatto il giro del mondo – di quanto la formulazione sia sicura e tutti la possano fare.

Lui e la futura first lady Jill hanno quindi lanciato un appello agli americani:

“Fatelo tutti è sicuro!”

Il vaccino Moderna è quindi il candidato ideale per la campagna che il neo presidente ha deciso di attuare, al fine che tutti possano convincersi di questa azione così facile per la propria salute e quella degli altri.

La prima dose è stata somministrata all’ospedale di Wilmington – Delaware. Quest’ultimo è già stato somministrato ad alcune cariche dello stato come la speaker della Casa Bianca Nancy Pelosi sino al vicepresidente uscente Mike Pence. Kamala Harris ha in previsione di vaccinarsi la prossima settimana insieme a suo marito.

All’appello manca Donald Trump che non ha ancora confermato la sua adesione per la vaccinazione, nonostante si sia preso tutto il merito per il loro veloce sviluppo.

Le parole della Oms

Nel mentre c’è grande apprensione per la variante del ceppo ma la Oms rassicura che nulla sia fuori controllo:

“abbiamo avuto un tasso r0 molto superiore a 1,5 in momenti diversi e lo abbiamo controllato. questa situazione non è fuori controllo”

Ma in Italia ora è iniziato il tracciamento di tutti i passeggeri che potrebbero avere la variante del virus, un ceppo capace a diffondersi in maniera più rapida.