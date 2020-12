Vaccino, il governo pensa all’obbligo per il personale sanitario e scolastico

Nonostante fossero stati inseriti nelle categorie a rischio, e di conseguenza essere fra i primi a potersi sottoporre al vaccino, molti operatori della Rsa hanno preferito non fare l’iniezione.

Questi rinunci hanno riacceso la possibilità di rendere obbligatoria la vaccinazione. Questo sarebbe necessario per impedire nuovi rifiuti come nel caso del personale sanitario, uno dei prossimi a dover essere vaccinato.

Ad alimentare ulteriormente queste voci, le dichiarazioni rilasciate dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. Per quest’ultima, infatti, la vaccinazione dovrà rientrare nei requisiti per lavorare nel campo sanitario.

Così si sarebbe espressa Zampa al fronte dei dati raccolti dal ministero secondo cui solo il 70% dello staff sanitario sarebbe disposto a sottoporsi al vaccino.

“Non mi riferisco solo al personale sanitario – prosegue – parlo anche degli insegnanti: è una questione di buon senso. Prima della pandemia, abbiamo istituito l’obbligo delle vaccinazioni per i bambini in età scolare, senza le quali non sarebbero appunto stati ammessi a scuola. Non vedo perché non si dovrebbe pensare anche al Covid, soprattutto per gli insegnanti. Nel contratto di lavoro pubblico lo metterei come precondizione per l’assunzione”.