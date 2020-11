Vaccino anti-covid: la Pfizer annuncia che il suo è efficace al 90%

Sono state la Pfizer e la BioNTech a sviluppare il vaccino anti-covid.

Ad annunciare che il vaccino Pfizer è efficace nel 90% dei casi è stato il presidente dell’azienda farmaceutica Albert Bourla. L’annuncio è stato confermato anche dalla tedesca Biontech la quale ha aggiunto di voler essere autorizzata alla produzione del vaccino. Un’autorizzazione richiesta anche dalla Pfizer e dall’FDA statunitense.

Il trial ha coinvolto 44mila volontari, con 94 casi di covid-19. 9 casi si sono verificati in chi aveva ricevuto due dosi del vaccino. Nonostante questo, i risultati effettivi non sono stati ancora diffusi.

Stando a quanto ha affermato il Comitato indipendente non si sono verificate particolari questioni sulla sicurezza. Tra i possibili effetti collaterali (che si sono verificati di più tra i giovani): il dolore per l’iniezione, febbre, affaticamento.

Il ministro Speranza ha commentato l’annuncio attraverso la sua pagina Facebook scrivendo:

“Le notizie di oggi sul vaccino anti-covid sono incoraggianti. Ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica è la vera chiave per superare l’emergenza. Nel frattempo non dobbiamo mai dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva”.