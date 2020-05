Guida Estate 2020: vacanze gratuite nelle case religiose da Nord a Sud

Vacanze gratuite nelle case religiose: la mappa da Nord a Sud.

Per la maggior parte degli italiani sarà molto ardua la possibilità di prenotare una vacanza vista la crisi economica cagionata dalla pandemia Covid-19.

Ma non disperiamoci! Non tutti sanno che l’Associazione Ospitalità Religiosa Italiana può offrire ospitalità gratuita nelle principali località turistiche.

Sono oltre 2700 le notti di vacanza gratuita che quest’estate l’Associazione mette a disposizione su tutto il territorio italiano grazie alla disponibilità di decine di case religiose 100% free.

Le strutture proposte sono istituti religiosi, case per ferie, monasteri e conventi situati nelle città d’arte, al mare, al lago ed in montagna.

Si tratta di strutture semplici, essenziali, senza fronzoli e molte si distingueranno anche per gli ottimi servizi.

La convivialità e l’accoglienza sono i valori fondamentali delle case religiose, che consentono ai turisti italiani di incontrare la natura, la cultura e la storia.

Vacanze gratuite nelle case religiose: Nord Italia

Nel Nord Italia si può soggiornare una vacanza gratuita in diverse case religiose geolocalizzate nell’Emilia-Romagna (Bologna, Forlì, Modena, Rimini), in Liguria (Genova, Sanremo, Savona), in Lombardia, nel Piemonte (Roppolo, Oropa, Graglia, etc.), in Valle d’Aosta (Champorcher Aosta, Oliomont, etc.).

Vacanze gratuite nelle case religiose: Centro Italia

Nel Centro Italia è possibile trovare tante case religiose che consentono ai turisti italiani di soggiornare gratuitamente all’insegna del relax e del contatto con la natura.

Si possono trovare strutture religiose in Abruzzo (L’Aquila, Tocco Casauria, Caramanico Terme, Montesilvano), nel Lazio (Roma, Albano laziale, Greccio, Quattrostrade, Rieti), nelle Marche (Loreto, Castelplanio, Fabriano, Ostra), in Toscana (Ronchi, Marina di Massa, Mulazzo, Firenze, Scandicci, Guardistallo, Pisa, Marina di Pisa).

Vacanze gratuite nelle case religiose: Meridione

Anche nel Sud Italia troviamo diverse strutture religiose disposte ad accogliere gratuitamente i turisti provenienti da ogni parte d’Italia.

In Basilicata troviamo case religiose a Policoro, Matera, Tricarico, in Campania troviamo strutture religiose gratuite da visitare e da soggiornare a Napoli, Capri, Castellammare di Stabia, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco.

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”