Vacanze estive 2020, tutte le ipotesi e il bonus vacanza per l’Italia

Occhi puntati anche sulle vacanze estive 2020 dal bonus vacanza sino a quelli che potranno essere gli spostamenti: quali sono le ipotesi?

Nonostante sia un periodo di grande confusione sono molti gli italiani che pensano alle vacanze estive 2020: cosa si potrà fare e dove si potrà andare?

Come saranno le vacanze estive?

Il lockdown è previsto – salvo modifiche dell’ultimo minuto – sino al 3 maggio con una possibile fase 2 e riapertura graduale dal 4 maggio in poi. Inutile negarlo, perché la maggior parte degli italiani sta pensando a come si svolgeranno le ferie e se sarà possibile andare al mare.

Tralasciando la polemica in atto per i box in plexiglass nelle spiagge, si fanno non poche ipotesi su questa estate 2020. Tra le tante del Governo, il fatto che nella maggior parte dei casi sarà consigliata la villeggiatura in Italia e non all’estero utilizzando la macchina e non treni, aerei e navi come mezzo di trasporto.

La stessa presidente della Commissione europea Von Der Leyen ha evidenziato:

“bisogna attendere ancora prima di decidere cosa fare in estate”

Consigliando di non prenotare e non organizzare nulla, sino a quando la situazione non sarà più chiara. Quello che si ipotizza è anche di pensare a vacanze di prossimità ovvero vicino alla propria residenza prediligendo borghi, montagna e città da visitare.

Le vacanze in spiaggia hanno ancora molti punti interrogativi e le Regioni si stanno organizzando sul da farsi. Nel mentre hanno anche autorizzato i lavori di manutenzioni ai vari stabilimenti balneari, pensando anche a misure straordinarie.

Che cos’è il bonus vacanza?

Il Governo sta pensando anche a come incentivare le vacanze sulla penisola italiana. Prima di tutto è stato confermato che si potrà utilizzare un voucher per chi ha prenotato una vacanza in Italia e non ha ancora potuto usufruirne. Questo documento introdotto a marzo da la possibilità a tutti gli utenti che hanno versato una caparra, di comunicare l’impossibilità nell’usufruire della prenotazione causa divieti.

Il bonus vacanza, invece, è al vaglio del Governo che sta pensando ad un voucher particolare da spendere per i turisti. Non ci sono ancora dettagli in merito ma potrebbe essere una buona idea.

Non ci resta che aspettare.