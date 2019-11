Quando iniziano le vacanze di Natale per ogni scuola italiana? Ecco il calendario dell’anno 2019-2020 per ogni Regione. Tutti i ponti per restare a casa!

La domanda degli studenti italiani è quando staranno a casa da scuola per le vacanze di Natale! Ecco tutte le date Regione per Regione e i ponti.

Vacanze di Natale 2019 2020

E’ il periodo più atteso dagli studenti proprio perchè permette di poter riposarsi dopo il primo quadrimestre faticoso e dare la carica, per affrontare il secondo con concentrazione.

Dicembre 2019 non regala molti ponti, infatti il giorno 8 dicembre – Immacolata – viene di domenica e quindi non ci sarà alcun riposo in vista.

Nevicate abbondanti previste in gennaio, con un dicembre mite al contrario dei disastri di questi giorni in tutta Italia.

Calendiario per Regione 2019 2020

Gli istituti scolastici sono autonomi e questo permette ad ogni Regione di poter decidere i giorni di chiusura per Natale sino alla Befana in totale libertà.

Il 25 dicembre sarà di Mercoledì e questo consentirà di poter restare a casa già dal lunedì 23 con ultimo giorno di scuola il sabato 21. Comunque sia torneranno tutti sui banchi il giorno dopo la Befana – ovvero il 7 gennaio 2020.

Ecco tutte le date per Regione: