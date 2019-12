Vacanze di Natale, il calendario delle festività scolastiche 2019 regione per regione

Finalmente in arrivo, per gli studenti italiani, le vacanze di Natale 2019. In questo articolo, i giorni di inizio e fine regione per regione.

Le vacanze di Natale rappresentano il periodo dell’anno più lungo in cui gli studenti si assenteranno da scuola oltre a quelle estive.

Vacanze di Natale: le più attese dagli studenti

Non c’è dubbio: per gli studenti la cosa più bella delle festività natalizie sono le vacanze di Natale in cui potranno assentarsi dai banchi di scuola per circa due settimane. In generale, ogni anno, iniziano attorno al 21/22 dicembre e terminano dopo il giorno dell’Epifania. Nelle vacanze di Natale sono inclusi, ovviamente, i giorni di Santo Stefano e di Capodanno. Un momento per ricaricarsi dalle fatiche scolastiche ed universitarie, per poi ripartire più carichi con l’arrivo del nuovo anno. Le vacanze rappresentano per tutti un momento non solo di riposo ma anche per rinnovare tradizioni, per stare vicino a parenti lontani e per ritrovare gli amici.

Il calendario delle vacanze di Natale 2019/2020

Di seguito, ti segnaliamo l’inizio e la fine delle vacanze di Natale per gli studenti di tutta Italia, regione per regione.