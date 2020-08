Vacanze al mare: ecco perché fanno bene ai bambini

Le vacanze al mare fanno bene ai bambini non solo per il divertimento ed il relax ma anche perché si tratta di una vera cura per svariati disturbi. Vediamo quali.

Quale meta scegliere per i propri giorni di ferie? Le vacanze al mare fanno bene alla salute dei bambini. La conferma arriva dagli esperti.

Il mare che ti cura

Se devi ancora scegliere dove trascorrere qualche giorno di ferie, ricorda che le vacanze al mare fanno bene ai bambini. Non solo per il divertimento tra schizzi e castelli di sabbia ma anche perché il mare è in grado di curare alcune patologie. Vediamo quali sono.

Un valido alleato per tante patologie

Asma e allergia

Queste due patologie diminuiscono in località balneari. Questo perché c’è meno smog ma si sta anche di più all’aria aperta. Ovviamente, è meglio andare in strutture o abitazioni che siano state preventivamente areate e siano prive di muffe.

Dermatite atopica

Grazie all’esposizione al sole e ai bagni in acqua salata, la dermatite atopica può essere combattuta efficacemente. Sono tanti i dermatologi che ancora consigliano il mare come terapia. Ovviamente, dopo l’esposizione la pelle va comunque curata con creme ad hoc per reidratarla. Inoltre, in caso di lesioni evidenti, è necessario continuare la cura dermatologica. Inutile dire che bisogna utilizzare la crema solare e risciacquare la cute con acqua dolce.

Previene i raffreddori

Il mare è un aerosol naturale. Infatti, l’aria che i bambini respirano sulla spiaggia è più ricca di sali minerali quali: silicio, bromo, cloruro di sodio, iodio, cloruro di magnesio e calcio. L’aria e l’acqua di mare aiutano a pulire le vie aeree e a ridurre le infiammazioni. Ovviamente, bisogna stare alla larga da imprudenze e asciugare subito il bambino dopo il bagno in mare. Anche se in vacanza, poi, è necessario continuare ad alimentarsi correttamente.