Vuoi proteggere il tuo cuore? Ecco quale frutto DEVI assolutamente mangiare

La frutta è molto importante per il fabbisogno quotidiano di vitamine e fibre. Ma qual è il frutto che dà una seria mano al cuore e al suo funzionamento? Scopriamolo insieme

L’uva nera, nota per il suo colore vellutato e il sapore dolce, è ricca di sostanze nutritive e antiossidanti. Ecco i benefici che ha sulla salute

Uva nera: un po’ di storia

La coltivazione dell’uva nera, che risale a 6.000 a 8.000 anni fa, si dice che siano i più antichi frutti coltivati ​​nel Vicino Oriente e in Europa ed è botanicamente conosciuta come Vitis vinifera.

Esistono due specie ampiamente conosciute di uva nera: la specie del vecchio mondo è originaria dell’area attraverso la costa sud-orientale del Mar Nero (vicino al sud del Mar Caspio) in Afghanistan e si trova ancora in queste regioni con oltre 10.000 varietà; e le nuove specie del mondo originarie del Sud America e del Nord Est America.

Le uve sono in realtà “bacche” che hanno una polpa semisolida e traslucida al loro interno; possono o meno avere semi. L’uso più popolare dell’uva, in tutto il mondo, è nella produzione di vini.

Oltre ad essere gustatoa come frutta o in insalata, l’uva nera può anche essere cotta in vari modi per preparare salse, marmellate, composte, dessert e altro ancora. Inoltre, ha alcuni incredibili benefici per la pelle, i capelli e la salute generale.

1. Protegge il cuore

Uno studio condotto dal Centro cardiovascolare dell’Università del Michigan suggerisce che l’assunzione di uva nera può proteggere il cuore dai danni provocati dalla sindrome metabolica.

La sindrome metabolica è un insieme di condizioni che si verificano insieme: aumento della pressione sanguigna, livelli elevati di zucchero nel sangue, eccesso di grasso corporeo intorno alla vita o basso HDL (il colesterolo buono) e aumento dei trigliceridi nel sangue.

Tutto ciò va ad aumentare significativamente il rischio di malattie cardiache, ictus e Diabete di tipo 2.

Il resveratrolo, un composto presente nell’uva, è noto per facilitare il flusso di sangue nei vasi sanguigni, migliorando così la circolazione sanguigna nel corpo.

I fitochimici presenti in essi aiutano a ridurre i danni ai muscoli cardiaci e aiutano anche a regolare i livelli di colesterolo nel corpo, prevenendo così il rischio di infarti e altre malattie cardiovascolari.

2. Migliora la vista

L’uva nera contiene luteina e zeaxantina, che sono carotenoidi, noti per aiutare a mantenere una buona vista. Secondo uno studio pubblicato su Free Radical Biology and Medicine, la dieta contenente uva fornisce una protezione significativa dai danni ossidativi della retina e previene anche

3. Combatte il rischio di cancro

L’uva nera presenta proprietà anti-mutagene e antiossidanti che sono molto efficaci nella lotta contro tutti i tipi di cancro, incluso il cancro al seno.

Il resveratrolo composto è una ricca fonte di antiossidanti e alcuni elementi in grado di distruggere la fonte di energia delle cellule cancerose.

Uno studio condotto da ricercatori del Cancer Center dell’Università del Colorado ha scoperto che il resveratrolo può aiutare a prevenire anche i tumori della testa e del collo correlati all’alcol.

4. Migliora la funzione cerebrale

L’uva funziona come agente di protezione del cervello; migliora la memoria e la concentrazione e migliora la salute del tuo cervello.

A causa della presenza di riboflavina, è benefico per le persone che soffrono di emicrania. Il resveratrolo, presente nell’uva, può ridurre i livelli di peptidi beta-amiloidi nei pazienti con malattia di Alzheimer.

5. Previene il rischio di diabete

L’uva nera è efficace anche nella prevenzione del diabete. Sono noti per migliorare la regolazione dell’insulina e aumentare la sensibilità all’insulina.

Il pterostilbene è un composto presente nell’uva che aiuta ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue. Le uve nere hanno un basso indice glicemico (GI) che varia da circa 43 a 53, che promuovono un migliore equilibrio di zucchero nel sangue. Nota: piccole quantità dovrebbero essere consumate per ottenere benefici per la salute.