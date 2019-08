Usi della melissa: un’erba calmante per lenire l’ansia

Usa questa erba sotto forma di tè, capsule, oli e creme per alleviare ansia, ferite o punture di insetti.

Questa pianta erbacea perenne della famiglia della Lamiacee ha dei piccoli fiori bianchi attirano le api, produttrici di miele. La pianta emana un forte profumo di limone quando le foglie vengono frantumate e produce un olio essenziale relativamente costoso che viene valutato in aromaterapia per le sue qualità edificanti e calmanti.

Il tè alla melissa è stato utilizzato fin dal Medioevo per ridurre lo stress e l’ansia e migliorare il sonno. Immerso nel vino, veniva usata per dare una botta di spirito, curare le ferite e le punture di insetti.

Come funziona la melissa

Piccoli studi di laboratorio suggeriscono che la melissa contiene sostanze chimiche che possono avere proprietà antivirali, antiossidanti e calmanti. Le foglie della pianta contengono terpeni – che svolgono un ruolo nel suo effetto calmante percepito – e tannini, che possono essere responsabili delle sue proprietà antivirali.

Come usare la melissa

La melissa si presenta in molte forme. Può essere acquistata come una foglia secca, come un tè, in capsule, estratti, tinture e oli e come ingrediente in creme e lozioni. L’erba può anche essere facilmente coltivata.

Tagli freschi di melissa, immersi in acqua bollente per un paio d’ore e poi raffreddati, possono essere bevuti come un tè per aiutare a calmare i nervi. In alternativa, per preparare il tè alla melissa, aggiungi 2 tazze di acqua bollente a circa 1 oncia. di foglie di melissa essiccate e infondere per un massimo di 10 minuti.

La melissa viene spesso usata insieme ad altre erbe, come la camomilla tedesca, il finocchio e la menta piperita, per alleviare mal di stomaco e problemi digestivi come nausea, gonfiore, flatulenza e coliche infantili.

La melissa può anche essere utile nel trattamento dell’herpes. In uno studio, un balsamo per le labbra contenente l’1% di melissa è stato applicato quattro volte al giorno sull’herpes labiale, il tempo di guarigione è stato ridotto e potrebbe anche aver contribuito a prevenire la diffusione dell’infezione. Un altro studio ha scoperto che l’applicazione di un estratto altamente concentrato di crema alla melissa su herpes orale e genitale ha accelerato la guarigione.

Quando l’olio viene usato in aromaterapia, si dice che sollevi l’umore e rilassi il corpo. Mescolato con la valeriana in un tè o una capsula, alcuni studi suggeriscono che è un alleato contro l’insonnia.

Dove trovare la melissa

I prodotti a base di melissa sono disponibili nei negozi di alimenti naturali, in alcuni supermercati o presso un erborista qualificato.