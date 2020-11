USA, sostenitori di Trump attentano al bus di Biden in autostrada

In Texas degli automobilisti hanno cercato di mandare fuori strada il bus elettorale di Joe Biden: erano sostenitori di Donald Trump.

Un attacco all’avversario dem che ha fatto rinviare il comizio a Austin per ragioni di sicurezza e l’FBI ha aperto subito un’inchiesta.

Sventata una tragedia nell’autostrada del Texas, poteva succedere il peggio.

Degli automobilisti pro Donald Trump hanno attaccato il Bus elettorale in corsa di Biden mentre si stava recando ad Austin per un comizio, uno degli ultimi prima dell’election day.

L’FBI non ha esitato ad aprire immediatamente un’inchiesta in merito, conferma la CNN. Si legge su Open.Online che il bus è stato improvvisamente circondato da macchine e automobilisti sostenitori di Trump.

Dopo aver accerchiato il bus in corsa le macchine si avvicinavano a turno al bus spingendolo a rallentare e anche ad andare fuori strada. Per fortuna si sono fermate e hanno lasciato che il bus procedesse dritto fino a destinazioni senza creare ulteriore scompiglio.

Un vero e proprio inaspettato fuori programma a così poco dall’election day ha colpito lo staff di Biden che si è visto costretto ad annullare il comizio di Austin dove molti suoi elettori lo attendevano con trepidazione.

Un rappresentante della Texas House ha dato una definizione ben precisa di questa manifestazione in autostrada pericolosa: un’escalation decisamente oltre i limiti di sicurezza consentiti.

Oggi 3 novembre le elezioni entrano finalmente nel vivo ma l’attacco al bus di 3 giorni fa non verrà facilmente riposto nel dimenticatoio.

Il presidente USA Donald Trump ha subito criticato aspramente l’avvio di un’inchiesta in merito a quest’incidente.

Definendo gli automobilisti che hanno cercato di attentare alla vita dello staff di Biden nel bus dei ‘patrioti’, Trump ha poi continuato:

Donald Trump sostiene che la Giustizia tanto quanto l’FBI dovrebbero invece spendere tempo ed energie per scovare terroristi, anarchici e agitatori di Antifa che mettono giornalmente in pericolo i cittadini.

These tactics have no place in Texas, my home state, and no place in America.

Please vote. Please volunteer this weekend. The future of our democracy is at stake. pic.twitter.com/G0O4yg2vnJ

— Dr. Eric Cervini (@ericcervini) October 31, 2020