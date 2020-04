Usa, nel corso delle elezioni presidenziali Obama sosterrà Joe Biden poiché, come egli stesso ha dichiarato, sarà un candidato in grado di guidare lo stato nei momenti più difficili.

Usa, per le presidenziali Obama ha diffuso un video di 12 minuti come endorsement.

Al fianco di Biden

Nel corso delle elezioni presidenziali Usa, Obama sosterrà Joe Biden e lo ha dichiarato attraverso un video in cui l’ex presidente Usa appoggia il candidato. Durante il video di 12 minuti, Obama, come si legge su Repubblica, ha affermato che si sente particolarmente orgoglioso di supportare Biden. Del resto, nessuno conosce Biden meglio di Obama:

“Scegliere Joe come numero due fu una delle decisioni migliori che io abbia mai preso. Ha tutte le qualità di cui abbiamo bisogno in un presidente, in un momento difficile come questo”.

Il presidente per i momenti più bui

Per Barack Obama soltanto Biden sarà in grado di guidare il paese in un momento buio della storia. Alla pandemia, infatti, seguirà un momento di forte crisi che, per essere gestita, necessita di impegno, onestà, empatia e grazia a detta di Obama.

Un momento particolare in cui sarà necessario lottare per il proprio credo e per la costituzione americana. Gli ideali più alti, per l’ex presidente, devono essere rispettati.

L’attuale presidente Donald Trump aveva insinuato che Obama non appoggiasse il numero due perché non se la sentiva. In realtà, nel 2016 fu proprio Obama a frenare la candidatura di Biden perché era troppo fresco dal lutto per la morte di suo figlio.